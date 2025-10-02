Protagoniste Parole che attraversano il mondo | la rassegna letteraria a Roma

Romatoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prende il via il 5 ottobre la rassegna letterariaProtagoniste. Parole che attraversano il mondo”, un ciclo di tre incontri che porta a Roma le voci di autrici di spicco del panorama internazionale – Rosa Montero, Cristina Rivera Garza e Arundhati Roy – offrendo una prospettiva d’eccezione sulla. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: protagoniste - parole

protagoniste parole attraversano mondoUna settimana di parole. Le guerre, Israele isolato, il mondo dispari, la riforma delle Nazioni Unite - Gaza oscura tutti gli altri temi: la stragrande maggioranza di paesi condanna Israele. Si legge su huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: Protagoniste Parole Attraversano Mondo