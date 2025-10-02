Prosegue l' ondata di maltempo su Bari e provincia | venerdì tra piogge e temporali

La Protezione Civile regionale della Puglia ha emesso una nuova allerta meteo, valida dalle 20 del 2 ottobre e per le successive 18 ore, su Bari e provincia. Previste piogge sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centro-meridionale con quantitativi cumulati da deboli. 🔗 Leggi su Baritoday.it

