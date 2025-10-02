ProPal? No anti-Meloni | Complici del genocidio E i romani restano ancora a piedi

"Giorgia Meloni devi andartene". "Free, Free, Palestine". Con questi slogan i manifestanti ProPal si sono radunati al Colosseo a Roma, in un corteo indetto per manifestare il proprio dissenso contro l'abbordaggio della Flotilla e del Governo Meloni, accusato dagli organizzatori e da numerosi partecipanti di non aver tutelato adeguatamente la Flotilla e i tanti italiani presenti a bordo. La manifestazione è diretta a Piramide, nel piazzale della stazione Ostiense. Nel corteo sono confluiti i collettivi dell'Università La Sapienza di Roma. Tra i manifestanti si alzano cori contro il governo e si vedono anche alcuni cartelli che raffigurano la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, il ministro dei Trasporti,Matteo Salvini, il ministro della Difesa, Guido Crosetto, e la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - ProPal? No, anti-Meloni: "Complici del genocidio". E i romani restano ancora a piedi

Vi faccio notare che la linea del @corriere su Instagram è molto più ProPal e anti-israeliana rispetto a qui su X/Twitter. Farò qualche esempio a breve - X Vai su X

"LIVORNO E' DIVENTATA UNA CITTA' ANTISEMITA": DURA REZIONE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIA-ISRAELE ALLO STRISCIONE PROPAL DAVANTI ALLA SINAGOGA | di Simone Consigli È durissima la reazione della presidente dell’associazione Italia-Isr - facebook.com Vai su Facebook

Giorgia Meloni, la mossa fra record e ProPal: le elezioni anticipate e i 1.412 giorni di Berlusconi - E, con questo clima, arrivare al 2027 è davvero un’impresa. Lo riporta iltempo.it

Italia bloccata dai ProPal: gli italiani stanno così bene con il governo Meloni che protestano solo contro Israele - Lo sciopero generale indetto dalle sigle sindacali di base ha portato in piazza migliaia di persone, da Nord a Sud, in sostegno della Palestina e della Global Sumud ... Come scrive strettoweb.com