Verona-Sassuolo è una partita della sesta giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Zero vittorie anche per il Verona in questo campionato. Con un calendario comunque abbastanza complicato per la squadra di Zanetti, che ha incontrato già Lazio, Roma e Juventus e solamente contro i bianconeri è riuscito a prendersi un punto. (Lapresse) – Ilveggente.it Di vittorie, invece, la truppa di Fabio Grosso, ne ha già piazzate due. Contro la Lazio e contro l’Udinese e, soprattutto quella contro i bianconeri dello scorso fine settimana, ha messo fine a una striscia di due sconfitte di fila che iniziava a preoccupare. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

Pronostico Verona-Sassuolo: è successo in sei casi su sette