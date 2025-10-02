Pronostico Roma-Lille | il francese piace ai giallorossi

Ilveggente.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma-Lille è una partita valida per la seconda giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. La seconda partita di Europa League della Roma, dopo la vittoria in terra francese della scorsa settimana, regala ai giallorossi di Gasperini un altro scontro con i cugini d’Oltralpe. All’Olimpico arriva il Lille, una formazione che pare superiore a quella incontrata la scorsa settimana, ma che bacca la truppa dell’ex tecnico dell’Atalanta in un momento di condizione, più mentale che fisica, molto importante. (Lapresse) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

pronostico roma lille il francese piace ai giallorossi

© Ilveggente.it - Pronostico Roma-Lille: il francese piace ai giallorossi

In questa notizia si parla di: pronostico - roma

Pronostico Pisa-Roma: occasione ghiotta per restare a punteggio pieno

Pronostico Lazio-Roma: un derby in linea con gli ultimi sette precedenti

Pronostico Kaiserslautern-Roma: dove vedere la partita in streaming

pronostico roma lille francesePronostico Roma-Lille: il francese piace ai giallorossi - Lille è una partita valida per la seconda giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Segnala ilveggente.it

pronostico roma lille francesePronostici AS Roma - Lille: i pragmatici Lupi pronti a prosperare a Roma - Lille, le quote dei bookmakers e le probabili formazioni del match ... goal.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Pronostico Roma Lille Francese