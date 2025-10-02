Pronostico Inter Cremonese | tutte le quote dei principali bookmakers
Pronostico Inter Cremonese. L’ Inter è pronta a scendere in campo per l’ultimo impegno prima della pausa dedicata alle nazionali. Sabato 4 ottobre alle ore 18, a San Siro, i nerazzurri affronteranno la Cremonese con l’obiettivo di centrare la quinta vittoria consecutiva. Una striscia positiva che consentirebbe alla squadra di Cristian Chivu di mantenere alto il livello di fiducia e continuare a spingere nella corsa scudetto. I nerazzurri arrivano da quattro successi consecutivi tra Serie A e Champions League e hanno ritrovato compattezza e brillantezza. Al Meazza arriverà però una Cremonese temibile, capace all’esordio di battere il Milan proprio nello stadio meneghino grazie a un gol di Federico Bonazzoli. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
In questa notizia si parla di: pronostico - inter
Pronostico Ajax-Inter: neanche una vittoria nei quattro precedenti
Pronostico Inter-Slavia Praga: San Siro è una fortezza in Champions
Pronostico Cincinnati-Inter Miami: Messi e soci mettono la quarta
A breve in campo la Beneamata! Lo Slavia pareggiò la prima al ritorno dell'Inter in Champions, la riacciuffarono i nerazzurri con il primo gol in maglia internazionale di... Scrivete la risposta e un pronostico nei commenti! - facebook.com Vai su Facebook
Inter-Slavia Praga, occasione fuga per Chivu in Champions: pronostico - X Vai su X
Pronostico Inter-Cremonese 4 Ottobre 2025: Chivu insegue la vetta - Cremonese, valida per la 6ª giornata di Serie A, in programma il 4 ottobre 2025 a San Siro alle 18:00: scopri le migliori opzioni di scommesse e gli eleme ... Secondo bottadiculo.it
Serie A, il pronostico di Inter-Cremonese: grigiorossi imbattuti, occhio alla combo 1+Gol - L'Inter cerca la terza vittoria di fila contro la Cremonese, che si presenta a San Siro con gli stessi punti in classifica e imbattuta. Da assopoker.com