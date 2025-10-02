Pronostico Inter Cremonese | tutte le quote dei principali bookmakers

Pronostico Inter Cremonese. L’ Inter è pronta a scendere in campo per l’ultimo impegno prima della pausa dedicata alle nazionali. Sabato 4 ottobre alle ore 18, a San Siro, i nerazzurri affronteranno la Cremonese con l’obiettivo di centrare la quinta vittoria consecutiva. Una striscia positiva che consentirebbe alla squadra di Cristian Chivu di mantenere alto il livello di fiducia e continuare a spingere nella corsa scudetto. I nerazzurri arrivano da quattro successi consecutivi tra Serie A e Champions League e hanno ritrovato compattezza e brillantezza. Al Meazza arriverà però una Cremonese temibile, capace all’esordio di battere il Milan proprio nello stadio meneghino grazie a un gol di Federico Bonazzoli. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it