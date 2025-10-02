Pronostico Bournemouth-Fulham | tre indizi fanno una prova
Bournemouth-Fulham è una partita della settima giornata di Premier League e si gioca venerdì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Alla sosta, l’obiettivo del Bournemouth, è quello di andare a dodici punti. E sarebbe un bottino ottimo per una squadra che punta decisamente alla salvezza. E contro il Fulham ci sono un paio di indizi che ci spingono a dire che possa arrivare una vittoria interna. Ecco quali sono. Pronostico Bournemouth-Fulham: terza di fila in arrivo (Lapresse) – Ilveggente.it Il primo: negli ultimi tre incontri che il Fulham ha giocato su questo campo in trasferta, ha sempre perso. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
