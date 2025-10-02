Pronostico Bologna-Friburgo | in casa è un’altra storia

Ilveggente.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna-Friburgo è una partita valida per la seconda giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Dopo la sconfitta al debutto contro l’ Aston Villa, anche immeritata per quello che s’è visto in campo, il Bologna torna in Europa e ospita il Friburgo. Una delle squadre maggiormente in forma della Bundesliga. (Lapresse) – Ilveggente.it Gli ospiti, infatti, arrivano a questa partita dopo la bellezza di cinque risultati utili di fila – quattro vittorie e un pareggio – e una classifica che, in Germania, è stupefacente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

pronostico bologna friburgo in casa 232 un8217altra storia

© Ilveggente.it - Pronostico Bologna-Friburgo: in casa è un’altra storia

In questa notizia si parla di: pronostico - bologna

Pronostico Milan-Bologna: accadrà per la quarta volta consecutiva

Pronostico Lecce-Bologna: colpaccio possibile nonostante le fatiche di coppa

Pronostico Roma-Bologna: è sempre successo negli ultimi tre precedenti

pronostico bologna friburgo casaPronostico Europa League: padroni di casa favoriti, ma Multigoal protagonista tra Bologna e Friburgo - 45 di giovedi 2 ottobre presso lo Stadio Dall'Ara di Bologna ... Secondo assopoker.com

pronostico bologna friburgo casaPronostico Bologna-Friburgo: quote e chicca dell'esperto - Friburgo con un focus sulle quote risultato esatto del secondo turno di Europa League. Si legge su calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Pronostico Bologna Friburgo Casa