Pronostico Altmaier-Sinner | quella sconfitta che brucia ancora

Jannik Sinner debutta contro Daniel Altmaier a Shanghai: precedenti, analisi tecnica e pronostico di un match che ha il sapore della rivincita. Giusto il tempo di alzare al cielo la coppa di Pechino e di godersi gli applausi del pubblico, che già Jannik Sinner è sbarcato a Shanghai con la fiducia a mille e la consapevolezza di essere sulla strada giusta per riprendersi il trono del ranking Atp. (AnsaFoto) – Ilveggente.it L’azzurro, infatti, reduce da una settimana impeccabile culminata con il successo in finale, si presenta al Masters 1000 cinese con l’obiettivo di vincere e di approfittare dell’assenza di Carlos Alcaraz, ritiratosi dopo il trionfo a Tokyo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

