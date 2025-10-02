Pronostici Europa League 2 ottobre ore 18 | 45 | chi resta a punteggio pieno

Europa League, non solo Roma e Bologna. In campo anche Betis, Celtic, Panathinaikos e Fenerbahçe: le gare da gol e le possibili vincenti. A partire dalla seconda giornata della League Phase, l’Europa League torna ad essere protagonista soltanto di giovedì. Qui analizzeremo le partite in programma nella fascia delle 18:45, escluse le sfide che riguardano le italiane, Bologna e Roma, alle quali abbiamo dedicato un post a parte. Va a caccia della prima vittoria il Betis di Manuel Pellegrini: finalisti nell’ultima edizione della Conference League, gli andalusi hanno esordito con un pareggio, 2-2 con il Nottingham Forest. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

