Pronostici Conference League 2 ottobre | le Eagles volano alto anche in Europa

Conference League, al via la League Phase anche nella terza manifestazione continentale. Il Crystal Palace, in forma smagliante, fa visita alla Dinamo Kiev. Lo scintillante avvio di stagione del Crystal Palace ha fatto crollare le quote relative alla possibile vittoria della Conference League da parte del club londinese. Le Eagles, infatti, hanno ormai “raggiunto” la Fiorentina: un eventuale trionfo della squadra allenata da Oliver Glasner attualmente viene pagato sei volte la posta (6.00), identica quota della Viola. (Ansa) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostici Conference League 2 ottobre: le Eagles volano alto anche in Europa

