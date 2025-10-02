Promuovere l’autonomia delle donne due nuovi corsi in partenza a Cesena

Cesenatoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Costruire il proprio futuro professionale e saper gestire autonomamente il denaro. L’Associazione Apeiron, che opera sul territorio con lo scopo di promuovere l’autonomia e i diritti delle donne, propone due nuovi percorsi formativi gratuiti che prenderanno il via nei prossimi giorni. Si tratta. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: promuovere - autonomia

Cerca Video su questo argomento: Promuovere L8217autonomia Donne Due