Promuovere l’autonomia delle donne due nuovi corsi in partenza a Cesena
Costruire il proprio futuro professionale e saper gestire autonomamente il denaro. L’Associazione Apeiron, che opera sul territorio con lo scopo di promuovere l’autonomia e i diritti delle donne, propone due nuovi percorsi formativi gratuiti che prenderanno il via nei prossimi giorni. Si tratta. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In questa notizia si parla di: promuovere - autonomia
Fondazione Cariplo sta lavorando su un nuovo programma che ha l’obiettivo di promuovere l’autonomia, l’inclusione e l’autodeterminazione delle persone con disabilità. L’iniziativa mira a superare il modello assistenzialista, promuovendo ecosistemi inclusivi - facebook.com Vai su Facebook
Inaugurato a Rimini il progetto Turchetta, cohousing per 12 giovani con disabilità. Un modello innovativo per promuovere autonomia, inclusione e lavoro. Via Popilia 69 Valloni Marecchia e Comune di Rimini https://comune.rimini.it/novita/notizie/al-il-progetto-i - X Vai su X