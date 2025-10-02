Guida ai programmi Tv di stasera, giovedì 2 ottobre 2025: tra supereroi e matrimoni esplosivi, X Factor su Sky Uno. La serata televisiva del 2 ottobre 2025 si apre all’insegna del grande cinema, con un’offerta che spazia dall’azione più adrenalinica al romanticismo d’autore, passando per storie vere e drammi giudiziari. Le reti generaliste e tematiche propongono titoli di richiamo e prime visioni, con protagonisti del calibro di Jennifer Lopez, Henry Cavill, Jodie Foster e Brad Pitt. Tra supereroi, matrimoni esplosivi e battaglie legali, il palinsesto cinematografico promette emozioni forti e intrattenimento di qualità. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

Programmi TV giovedì 2 ottobre 2025: film, talent e talk