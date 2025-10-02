progetto pilota farmacia oncologica specializzata

Le dodici farmacie CoFa – Società Cooperativa Farmaceutica, da 135 anni punto di riferimento per la salute dei milanesi, grazie a un percorso di formazione specifico, realizzato insieme agli specialisti dell’Istituto Europeo di Oncologia (IEO), centro di eccellenza nella cura e nella ricerca. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: progetto - pilota

Da Padova il progetto pilota per la riabilitazione orto-protesica dei veterani di guerra ucraini

La rivoluzione di San Siro: niente più criminali e zone franche, progetto pilota per l'Italia

Milan e Inter, Ravelli: “Bonificare San Siro: progetto pilota per stadi sicuri”

Ieri abbiamo partecipato al convegno di presentazione del progetto pilota 'Tempo di lavoro, valore di vita' all'Università degli studi di Bergamo. Un’occasione importante per condividere esperienze e costruire insieme modelli organizzativi che migliorino la qual - facebook.com Vai su Facebook

#Animali in corsia: a #Montescano parte il progetto pilota di attività assistita per la riabilitazione delle malattie #neurodegenerative - X Vai su X

COOPERATIVA FARMACEUTICA E FONDAZIONE VERONESI ALLEATE PER IL PROGETTO PILOTA DELLA “FARMACIA ONCOLOGICA SPECIALIZZATA” - Il progetto illustrato nella serata del 6 ottobre, al Teatro Manzoni: per gli ospiti delle due istituzioni milanesi anche il racconto inedito “Accadde a Milano” scritto e interpretato da Christian Mar ... Da mi-lorenteggio.com

Farmacia oncologica, accordo tra Cofa e Fondazione Veronesi - Cofa e Fondazione Umberto Veronesi hanno lanciato un progetto pilota per formare una rete di farmacisti specializzati nella prevenzione e nel supporto al paziente. Scrive farmaciavirtuale.it