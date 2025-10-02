progetto pilota farmacia oncologica specializzata

Le dodici farmacie CoFa – Società Cooperativa Farmaceutica, da 135 anni punto di riferimento per la salute dei milanesi, grazie a un percorso di formazione specifico, realizzato insieme agli specialisti dell’Istituto Europeo di Oncologia (IEO), centro di eccellenza nella cura e nella ricerca. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

COOPERATIVA FARMACEUTICA E FONDAZIONE VERONESI ALLEATE PER IL PROGETTO PILOTA DELLA “FARMACIA ONCOLOGICA SPECIALIZZATA” - Il progetto illustrato nella serata del 6 ottobre, al Teatro Manzoni: per gli ospiti delle due istituzioni milanesi anche il racconto inedito “Accadde a Milano” scritto e interpretato da Christian Mar ... Da mi-lorenteggio.com

progetto pilota farmacia oncologicaFarmacia oncologica, accordo tra Cofa e Fondazione Veronesi - Cofa e Fondazione Umberto Veronesi hanno lanciato un progetto pilota per formare una rete di farmacisti specializzati nella prevenzione e nel supporto al paziente. Scrive farmaciavirtuale.it

