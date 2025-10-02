Profumi addio chiude Braccini Un’altra luce storica si spegne Fu il re del commercio in centro
Dopo aver trascorso la vita dietro al banco a vendere profumi e cosmetici Grazia Dell’Amico e Filippo Ceccarelli (nella foto) delle profumerie Braccini vanno in pensione. Una decisione amara quella di chiudere gli storici punti vendita di via Santa Maria e via Cavallotti, ma i figli di Grazia e Filippo hanno scelto altre strade e a loro non resta che godersi la meritata pensione. Il primo punto vendita di Braccini aveva aperto nel 1947 al civico 2 di via Nuova, il famoso ‘Botteghino’ aperto da Gino Braccini. Un esercizio commerciale per la vendita di profumeria, merceria e chincaglieria che è stato il punto di riferimento per intere generazioni di massaie. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: profumi - addio
