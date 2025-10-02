Professore licenziato per antifascismo Il mandante è Turning Point Usa

Cms.ilmanifesto.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fai parte di un’organizzazione antifascista? Sei licenziato. È quanto accaduto a Dwayne Dixon, professore di Studi sull’Asia e sul Medio Oriente alla University of North Carolina di Chapel Hill, una . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

professore licenziato per antifascismo il mandante 232 turning point usa

© Cms.ilmanifesto.it - Professore licenziato per antifascismo. Il mandante è Turning Point Usa

In questa notizia si parla di: professore - licenziato

Professore licenziato per un post Facebook: "Perseguitato perché cristiano"

Cerca Video su questo argomento: Professore Licenziato Antifascismo Mandante