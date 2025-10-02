Non è ancora chiusa la vecchia questione delle plusvalenze che riguarda Aurelio De Laurentiis e il Napoli. Come in molti ricorderanno, al centro dell’indagine, erano finite due operazioni di mercato. Processo plusvalenze, parla l’avvocato di De Laurentiis. Si tratta dell’acquisto di Kostas Manolas dalla Roma nel 2019 per 36 milioni di euro e, soprattutto, quello di Victor Osimhen dal Lilla un anno più tardi per circa 79 milioni di euro. Questa mattina a Roma era attesa la decisione del giudice per capire se il presidente del club azzurro sarebbe finito a processo o meno per presunto falso in bilancio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Processo plusvalenze, l'avvocato di De Laurentiis: «Il giudice ha accolto la nostra richiesta di rinviare l'udienza»