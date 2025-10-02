Processione del Cristo Nero Inaugurato l’Anno Pastorale
E’ iniziato, in modo solenne, nella comunità parrocchiale che fa capo a Castelnuovo il nuovo Anno Pastorale caratterizzato nei prossimi giorni da due eventi straordinari, la processione del "Cristo Nero" e l’avvio del Progetto Pastorale per la comunità parrocchiale. Stasera, alle 21, in Duomo, adorazione eucaristica animata dai ministri straordinari della comunità parrocchiale. Domani sera, alle 18.30, l’evento si trasferirà a Lucca al seminario per un incontro diocesano rivolto in modo particolare ai catechisti, educatori e operatori pastorali. Sabato avrà luogo il momento saliente di questa settimana di preghiera e di devozione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: processione - cristo
Brescello come un set. La processione col Cristo e le elezioni di Peppone
La processione del Cristo Nero per le vie di Pontremoli… Ci vediamo nel 2050 Il Cristo Nero a Pontremoli si riferisce a un antico crocifisso ligneo, conservato nella chiesa di San Nicolò, oggetto di profonda devozione popolare. La festa annuale a lui de - facebook.com Vai su Facebook
Processione del "Cristo Nero". Inaugurato l’Anno Pastorale - E’ iniziato, in modo solenne, nella comunità parrocchiale che fa capo a Castelnuovo il nuovo Anno Pastorale caratterizzato nei ... Si legge su lanazione.it
Fedeli in processione celebrano la festa del Cristo Nero - La parrocchia di San Nicolò ha celebrato domenica la Festa del Cristo Nero con una messa solenne presieduta dal cardinale François- Riporta lanazione.it