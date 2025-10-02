Processione del Cristo Nero Inaugurato l’Anno Pastorale

E’ iniziato, in modo solenne, nella comunità parrocchiale che fa capo a Castelnuovo il nuovo Anno Pastorale caratterizzato nei prossimi giorni da due eventi straordinari, la processione del "Cristo Nero" e l’avvio del Progetto Pastorale per la comunità parrocchiale. Stasera, alle 21, in Duomo, adorazione eucaristica animata dai ministri straordinari della comunità parrocchiale. Domani sera, alle 18.30, l’evento si trasferirà a Lucca al seminario per un incontro diocesano rivolto in modo particolare ai catechisti, educatori e operatori pastorali. Sabato avrà luogo il momento saliente di questa settimana di preghiera e di devozione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

