Pro Pal guerriglia a Bologna e stazioni bloccate in tutta Italia Insulti a Meloni e Salvini | mettine uno…

Dopo i disordini di ieri sera in tutta Italia, è iniziata una nuova giornata di manifestazioni a seguito del blocco della Flotilla. I licei di tutta Italia sono in mobilitazione: molti sono occupati e in altri gli studenti hanno deciso di non presentarsi in aula per partire in corteo per le strade delle città. " Questa mattina, dopo il corteo che ieri ha bloccato la stazione di Milano Cadorna, abbiamo occupato l'università Statale di Milano ", hanno dichiarato dal gruppo comunista di Cambiare Rotta in mattinata. I cortei serali. Bologna, Roma, Milano, Napoli sono le piazze più calde della serata di mobilitazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Pro Pal, guerriglia a Bologna e stazioni bloccate in tutta Italia. Insulti a Meloni e Salvini: "...mettine uno…"

In questa notizia si parla di: guerriglia - bologna

Scontri tra manifestanti e polizia ai cortei per Gaza: guerriglia a Milano, autostrada bloccata a Bologna

Gaza, guerriglia urbana davanti alla Stazione Centrale di Milano | Disordini anche a Roma, Bologna, Torino e Marghera

Proteste per Gaza, guerriglia urbana davanti alla Stazione Centrale di Milano | Disordini anche a Roma, Bologna, Torino e Marghera

La manifestazione per Gaza a Bologna, nel giorno dello sciopero generale, ha visto momenti di tensione e guerriglia con la polizia. Sbordone: “Con l'idrante da una parte, i lacrimogeni dall'altra, abbiamo evitato che ci fosse un contatto fisico, che non vuole ne - facebook.com Vai su Facebook

Italia ostaggio degli spaccaPAL: occupazioni, guerriglia urbana e scontri #gaza #propal #milano #roma #bologna #23settembre - X Vai su X

Pro Pal, guerriglia a Bologna. Scontri a Napoli e Torino e stazioni bloccate in tutta Italia - Dopo le proteste della notte di mercoledì, gli studenti hanno occupato le scuole e sono andati in corteo per bloccare le città. Da msn.com

Bologna nel caos, scontri alla stazione tra polizia e manifestanti pro-Pal. VIDEO - Tensione in stazione a Bologna: studenti in corteo per Palestina e Flotilla tentano l’ingresso, la polizia li respinge con manganellate. Scrive affaritaliani.it