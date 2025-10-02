Pro Pal Garante | illegittimo sciopero generale senza preavviso

Lo sciopero senza preavviso è previsto soltanto 'nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Pro Pal, Garante: illegittimo sciopero generale senza preavviso

In questa notizia si parla di: garante - illegittimo

Sciopero generale 3 ottobre, chi si ferma e chi no: dai treni alle scuole, orari e settori a rischio. Il Garante: illegittimo sciopero generale senza preavviso

Flotilla, proclamato sciopero generale 3 ottobre. Garante: “Illegittimo senza preavviso”

Sciopero generale 3 ottobre, salta tutto? Il Garante boccia i sindacati: «È illegittimo»

Il garante: illegittimo lo #scioperogenerale , manca il preavviso. #Meloni: non è rivoluzione, vogliono weekend lungo https://askanews.it/2025/10/02/meloni-sciopero-generale-per-la-flotilla-weekend-lungo-e-rivoluzione-non-stanno-insieme/… - #Gaza #Global - X Vai su X

? È illegittimo pubblicare le ragioni delle assenze dei dipendenti dal lavoro tramite bacheche e e-mail interne: il Garante per la Privacy, con il provvedimento n. 363/2025 sanziona la società che ha diffuso queste informazioni, rendendola note tra sigle e acro - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero generale per Flotilla, il garante affonda la protesta ProPal: "Illegittimo" - È "illegittimo" lo sciopero generale proclamato per domani. Da iltempo.it

Sciopero generale 3 ottobre, chi si ferma e chi no: dai treni alle scuole, orari e settori a rischio. Il Garante: illegittimo sciopero generale senza preavviso - Il 3 ottobre 2025 è stato proclamato uno sciopero generale nazionale indetto dal sindacato Si- Scrive msn.com