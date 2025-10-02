Pro Pal Firenze | occupati i binari della stazione di Santa Maria Novella Stop ai treni E lo striscione | Blocchiamo tutto

Manifestanti Pro Pal sui binari della stazione di Santa Maria Novella. Con momenti di tensione, dove le forze dell'ordine hanno tentato di evitare che una parte dei manifestanti che si sono staccati dal corteo in favore della Palestina e di solidarietà all'equipaggio della Global Sumud flotilla si dirigesse verso i binari

Qualche centinaio di studenti ha occupato «a oltranza» la sede universitaria di via Laura, dove si studiano Scienze della Formazione e Lingue. La richiesta per lo sblocco della didattica è l’immediata interruzione dei rapporti tra l’Università di Firenze con gli at - facebook.com Vai su Facebook

Flotilla, proteste pro Pal in tutta Italia. Occupate le Università a Milano, Firenze e Pisa - Da ieri sera proseguono le proteste in Italia in sostegno della missione diretta a Gaza per portare aiuti alla popolazione palestinese, dopo l'abbordaggio della Flotilla da parte di Israele. Da msn.com

Corteo Flotilla, in 3000 a Firenze: occupata la stazione - Circa 3mila manifestanti pro Pal sono in corteo in città dal pomeriggio e stasera verso le 19,30 hanno ... Scrive nove.firenze.it