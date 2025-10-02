Pro-Pal contro Massari il caso L’abbraccio di Delrio al sindaco | Corretto ricordare gli ostaggi
"Sono d’accordo con il sindaco che il 7 ottobre e gli ostaggi non possono essere omessi se si parla di pace. Così come le deportazioni e le criminali uccisioni di civili palestinesi, le violenze dei coloni in Cisgiordania". Se ce n’è una, la difesa di Massari da parte di Graziano Delrio è di quelle che pesano tanto. Dopo giorni complicati, nei quali l’irrituale incidente diplomatico con Francesca Albanese ha rimbombato nei pensieri della dirigenza dem, l’ex sindaco di Reggio e parlamentare del Pd ha rimesso il municipio al centro del villaggio. Leggero rewind: il sindaco, prima di consegnare il prestigioso Primo Tricolore alla relatrice Onu domenica, in un teatro Valli gremito, era stato bersaglio di fischi e ululati per aver inserito tra le "condizioni di pace" anche il rilascio degli ostaggi israeliani da parte di Hamas. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
