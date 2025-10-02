Pro Honda Cbr600RR Cup by Improve | titolo ancora in palio nell' ultima gara del Mugello
Nel primo weekend di ottobre l'autodromo toscano ospita la tappa conclusiva della stagione del trofeo, tornato quest'anno a fare da contorno alle gare del Civ. Tre i piloti che si giocano il campionato, racchiusi in 15 punti: Agazzi, Giugovaz e Vallone. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
