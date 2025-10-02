Primo soccorso quando tra i banchi di scuola si impara a salvare una vita

Sofia è riuscita a salvare la mamma grazie a quello che aveva imparato a scuola. Insegnare agli studenti di medie e superiori le manovre di primo soccorso significa formare cittadini più consapevoli ma soprattutto pronti a intervenire in caso di necessità. Questo è l'obiettivo della società scientifica Italian Resuscitation Council, che in Sardegna ha già formato 10.000 studenti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

