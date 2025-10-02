Prime esecuzioni ritorni debutti | da Lucchesini alle Labèque

Come dal 2007, il Concerto d’inaugurazione dell’Orchestra Sinfonica di Milano si è tenuto al Teatro alla Scala ed è stato un grande successo. Sul palco, il direttore musicale Emmanuel Tjeknavorian. Ora, la compagine torna nella sua casa di Largo Mahler per aprire la sua stagione 202526. Per un autunno tra prime esecuzioni e graditi ritorni. Si comincia domani, ancora sotto la guida di Tjeknavorian, per la musica travolgente del grande Gustav Mahler, ormai parte del Dna della Sinfonica. Si riparte dalla Sinfonia n. 5, battesimo di fuoco. Poi la Stagione continua nel segno della grande musica del ’900 e di grandi solisti, con due Prime esecuzioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

