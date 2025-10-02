Prima Ravello un anno di formazione per i cittadini del domani
“Prima Ravello” affida ad un manifesto pubblico il suo appello ai giovani a partecipare all’iniziativa, ritenendo che siano soprattutto loro a sentirsi sempre più lontani dalla vita pubblica. Con “Prima Ravello” si intende colmare questa distanza offrendo strumenti di conoscenza e partecipazione. “Ribadiamo – si legge in una nota – che Prima Ravello non è contro qualcuno ma a favore di qualcosa, da costruire con l’aiuto di tutti e la responsabilità comune”. Perciò i promotori precisano che l’intento ed il fine di questo progetto non è formare una lista elettorale, bensì una scuola che possa appieno responsabilizzare i cittadini del domani. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
