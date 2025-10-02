Prima pagina Corriere dello Sport | Hojlandia E Napoli applaude gli assist di De Bruyne
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, giovedì 2 ottobre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato.
Tg5 Prima Pagina fa il botto grazie ai pendolari
Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Jashari vuole il Milan”
Prima pagina Corriere dello Sport: “Juventus, Dodô spinge”
Buongiorno! Ecco la prima pagina di oggi, 02/10/2025.
La prima pagina della Gazzetta di oggi: SEMPRE LAUTARO
Altro pareggio per la Juve, il Corriere dello Sport in prima pagina: "X Tudor"
Corriere dello Sport su Conte-Allegri: "I cannibali d'Italia. I mister Scudetto"