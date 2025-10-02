Prima neve di stagione sul Gran Sasso raffiche fino a 100 km orari attese nelle prossime ore
La prima neve della stagione è caduta questa mattina sul Gran Sasso, a quota 2.100 metri. Alle ore 8, del 2 ottobre, la temperatura registrata era di -1,7 gradi centigradi, segno dell’arrivo del primo vero freddo autunnale in montagna.Secondo le previsioni meteo, come riporta l'agenzia Agi, nelle. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
