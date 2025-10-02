Prima il sollievo poi l’inferno con spasmi dolorosi e incontrollati che portano anche alla morte Ecco perché succede | svelato il segreto del veleno del mamba
Un paradosso clinico che per decenni ha lasciato perplessi i medici e messo a rischio la vita di migliaia di persone. Un paziente, morso da un letale mamba nero, arriva in ospedale paralizzato. Gli viene somministrato l’antidoto, e i muscoli iniziano a riprendere tono, un segno di speranza. Ma poco dopo, l’inferno: il corpo viene scosso da spasmi dolorosissimi e incontrollati, una crisi inspiegabile che a volte porta alla morte. Qual era la causa di questo terrificante peggioramento? Un nuovo, fondamentale studio condotto da un team di ricerca internazionale guidato dall’Università del Queensland, in Australia, ha finalmente risolto questo “mistero clinico di vecchia data”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: prima - sollievo
LA PAURA E IL SOLLIEVO! Martinenghi prima squalificato, poi riammesso e in finale col 2° tempo ai Mondiali! Viberti da sogno!
Via Trionfale riapre un mese prima, sollievo per il nord-ovest di Roma
Ospedali 'smart': Casa Sollievo si riconferma in prima posizione nel Meridione, al settimo posto in Italia
La Juventus pareggia contro l’Atalanta e rischia di perdere due pedine importanti La prima diagnosi, tuttavia, fa tirare un sospiro di sollievo ai tifosi per le condizioni di Bremer e Thuram I due potrebbero recuperare già per i prossimi match #Juventus #J - facebook.com Vai su Facebook
Anche per il 2026, l'IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza si riconferma tra i "World's Best Smart Hospitals", i migliori ospedali smart del mondo: in prima posizione nel Meridione, al settimo posto in Italia https://operapadrepio.it/it/notizie-e-comunicati/ospedali- - X Vai su X