Prima il sollievo poi l’inferno con spasmi dolorosi e incontrollati che portano anche alla morte Ecco perché succede | svelato il segreto del veleno del mamba

Un paradosso clinico che per decenni ha lasciato perplessi i medici e messo a rischio la vita di migliaia di persone. Un paziente, morso da un letale mamba nero, arriva in ospedale paralizzato. Gli viene somministrato l’antidoto, e i muscoli iniziano a riprendere tono, un segno di speranza. Ma poco dopo, l’inferno: il corpo viene scosso da spasmi dolorosissimi e incontrollati, una crisi inspiegabile che a volte porta alla morte. Qual era la causa di questo terrificante peggioramento? Un nuovo, fondamentale studio condotto da un team di ricerca internazionale guidato dall’Università del Queensland, in Australia, ha finalmente risolto questo “mistero clinico di vecchia data”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

