Prima gli ruba il portafogli poi lo riduce in fin di vita

Pisa, 2 ottobre 2025 – La Squadra Mobile della Questura di Pisa l’ha arrestato un 25enne senegalese irregolare sul territorio nazionale. L’accusa è gravissima: tentato omicidio nei confronti di un ragazzo di nazionalità ucraina. Il fatto è avvenuto intorno alle 9 del 17 settembre, quando il 32enne ucraino, dopo aver subito, la notte precedente, il furto del portafoglio in zona aeroporto, insieme alla madre si era messo sulle tracce del ladro. Il giovane derubato è riuscito ad individuare il 25enne senegalese bivaccare sulle panchine del Parco Stampace e gli ha chiesto la restituzione del portafoglio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

