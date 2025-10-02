Prima gioia per Piccoli e Ndour | sorriso viola Pioli torna a vincere

Conference League, prima vittoria nella prima gara per la Fiorentina: i toscani tornano alla vittoria Con i primi gol in maglia viola di Roberto Piccoli e Cher Ndour, la Fiorentina torna a vincere e a sorridere dopo un inizio di campionato e di stagione decisamente complicato. Esultanza per il gol di Piccoli (LaPresse) – calciomercato.it Al momento infatti le prime vittorie della seconda gestione Pioli sono arrivate soltanto in Conference League. Contro i cechi del Sigma Olomouc basta una rete per tempo, la prima del numero 91 e per il centrocampista classe 2004 per conquistare il primo successo nella prima giornata della League Phase di Conference League. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

