Prima gioia in Champions | De Bruyne finalmente da livello
Il Napoli rompe finalmente il ghiaccio in Champions League. Dopo la sconfitta all’esordio contro il Manchester . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Real Betis-Alaves (venerdì 22 agosto 2025 ore 21:30): formazioni, quote, pronostici. Prima gioia per i Verdiblancos?
Atletico Madrid-Villarreal (sabato 13 settembre 2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I Colchoneros inseguono la prima gioia
Dopo la gioia la batosta: Sinner perde il coach designato | Era la prima scelta per il dopo Cahill
De Bruyne incanta, Hojlund segna: il Napoli manda ko lo Sporting, prima gioia Conte
De Bruyne pennella, Hojlund sentenzia e Milinkovic chiude la saracinesca: prima gioia Champions per Conte - Decisiva la doppietta di Hojlund su doppio assist di De Bruyne, in mezzo il brivido per il momentaneo pareggio dei portoghesi su rigore concesso da Politano. Si legge su gonfialarete.com
