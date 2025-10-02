Prima class action dei genitori italiani contro Meta e TikTok | cosa chiedono alle piattaforme social

Il Movimento Italiani Genitori, supportato da un noto studio legale torinese ha deciso d'intraprendere la prima azione collettiva contro Meta (proprietaria di Facebook e Instagram) e TikTok per tutelare i bambini e ragazzi online. Scopo del procedimento è obbligare le piattaforme a rispettare il divieto di utilizzo per gli Under 14, eliminare i sistemi che creano dipendenza dalle piattaforme e fornire informazione chiare sui pericoli derivanti dall'abuso dei social. 🔗 Leggi su Fanpage.it