Previsioni della Settimana Cinque con una partita per il primo posto nella NFC West e Playoff HOGANSS si incontrano lunedì

2025-10-01 23:55:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals:. San Francisco 49ers @ Los Angeles Rams. Ciò che probabilmente sarebbe stato un gioco deciso da due o tre punti ora potrebbe essere una vittoria sbilenco per Los Angeles dopo che è stato annunciato che i Niners sarebbero stati senza Brock Purdy, Jauan Jennings e Ricky Pearsall. San Francing avrà ancora i servizi di Christian McCaffrey, ma da solo non sarà sufficiente per ottenere una vittoria per i 49er. Inoltre, non vedo come San Francisco conterrà sia Puka Nacua che Davante Adams. Anche se Purdy avesse suonato, avrei scelto Los Angeles a casa. 🔗 Leggi su Justcalcio.com