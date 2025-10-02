Prevenzione tumore al seno l’IRCCS Istituto Clinico Humanitas l' 8 ottobre alle 11 apre le porte al pubblico con Gerry Scotti e i Sorrisi in Rosa
Con “Let’s talk with Sorrisi In Rosa” all’Auditorium del Centro Congressi di Rozzano (Mi), parte il calendario di consulti ed eventi gratuiti negli ospedali e centri Medical Care di Lombardia, Piemonte e Sicilia Prevenzione tumore al seno, mercoledì 8 ottobre, alle ore 11, l’IRCCS Istituto Cl. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: prevenzione - tumore
Prevenzione tumore al colon, partnership tra Fondazione Airc e Scottex
Health, tumore del seno: a Catania un progetto per la prevenzione
La prevenzione funziona: l'Asp diagnostica 7 casi di tumore e rilancia la campagna con altre 26 tappe
In occasione dell’Ottobre Rosa, mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, Porta Romana si è accesa di rosa come segno di sensibilizzazione verso un tema che tocca da vicino moltissime persone. Ogni anno in Italia circa 53.000 donne e 600 uomin - facebook.com Vai su Facebook
Ottobre è il mese della prevenzione del tumore al seno. Hai tra i 50 e i 69 anni? Partecipa allo screening gratuito: è veloce, sicuro e salva la vita. Chiama l’800.957773 se non hai ricevuto l'invito o se hai bisogno di informazioni. ?Approfondisci: https://sani - X Vai su X
Ottobre rosa 2025: prevenzione del tumore al seno e screening gratuiti in Italia - L’importanza della diagnosi precoce, chi può accedere agli screening gratuiti ... Riporta iodonna.it
Prevenzione, arriva il Nastro Rosa di Lilt Firenze: visite gratuite contro il tumore al seno - L'8 ottobre sul camper in Piazza della Repubblica e per tutto il resto del mese nella sede di viale Giannotti si potranno effettuare visite senologiche gratis ... intoscana.it scrive