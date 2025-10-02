Prevenzione tumore al seno l’IRCCS Istituto Clinico Humanitas l' 8 ottobre alle 11 apre le porte al pubblico con Gerry Scotti e i Sorrisi in Rosa

Con “Let’s talk with Sorrisi In Rosa” all’Auditorium del Centro Congressi di Rozzano (Mi), parte il calendario di consulti ed eventi gratuiti negli ospedali e centri Medical Care di Lombardia, Piemonte e Sicilia Prevenzione tumore al seno, mercoledì 8 ottobre, alle ore 11, l’IRCCS Istituto Cl. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

prevenzione tumore seno l8217irccs160istitutoOttobre rosa 2025: prevenzione del tumore al seno e screening gratuiti in Italia - L’importanza della diagnosi precoce, chi può accedere agli screening gratuiti ... Riporta iodonna.it

Prevenzione, arriva il Nastro Rosa di Lilt Firenze: visite gratuite contro il tumore al seno - L'8 ottobre sul camper in Piazza della Repubblica e per tutto il resto del mese nella sede di viale Giannotti si potranno effettuare visite senologiche gratis ... intoscana.it scrive

