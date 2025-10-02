Prevenzione del tumore al seno torna a Catania visite gratuite con i volontari della Lilt
Al via in tutta Italia “Ottobre Rosa” 2025, la campagna nazionale promossa da Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) e Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) per sensibilizzare le donne sulla prevenzione del tumore al seno, possibile grazie ai controlli periodici. In occasione. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: prevenzione - tumore
