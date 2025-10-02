Presunte plusvalenze fittizie rinviata l’udienza preliminare per De Laurentiis
È stata rinviata al 6 novembre l’udienza preliminare davanti al gup di Roma per Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, indagato per falso in bilancio. L’inchiesta riguarda l’acquisto di Kostas Manolas dalla Roma nell’estate 2019 e le presunte plusvalenze fittizie legate all’operazione. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Napoli, De Laurentiis in udienza a Roma per le presunte plusvalenze fittizie su Osimhen e Manolas
Indagine falso in bilancio, udienza preliminare di De Laurentiis rinviata al 6 novembre - È stata rinviata al prossimo 6 novembre l’udienza preliminare davanti al gup di Roma per il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, indagato nell’inchiesta in cui ... Segnala msn.com
