Presunte plusvalenze fittizie rinviata l’udienza preliminare per De Laurentiis

È stata rinviata al 6 novembre l’udienza preliminare davanti al gup di Roma per Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, indagato per falso in bilancio. L’inchiesta riguarda l’acquisto di Kostas Manolas dalla Roma nell’estate 2019 e le presunte plusvalenze fittizie legate all’operazione. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Napoli, De Laurentiis in udienza a Roma per le presunte plusvalenze fittizie su Osimhen e Manolas

