Prestito Ue a Kiev con gli utili dei fondi russi Parigi rallenta
Voci sempre più decise echeggiano dal vertice informale di Copenaghen: Bruxelles valuta di finanziare Kiev con i flussi di cassa generati dai beni russi congelati, alleggerendo i contribuenti europei. L'appoggio dell'Est cresce, Berlino tenta l'equilibrismo, Parigi richiama alla cautela. Una partita geopolitica e finanziaria ancora tutta da siglare.
Prestito di riparazione Ue a Kiev può arrivare a 130 miliardi - Il 'prestito di riparazione' per l'Ucraina allo studio dell'Ue con l'uso degli attivi della banca centrale russa immobilizzati potrà valere fino a un massimo di 130 miliardi di euro. ansa.it scrive
Ue-Ucraina: a Kiev altri 4 miliardi di finanziamenti, metà dei quali destinati ad acquisire droni - La Commissione europea ha erogato oggi la nona tranche del suo prestito eccezionale di Assistenza macrofinanziaria all'Ucraina, per un valore di 4 miliardi di euro, “rafforzando ulteriormente – viene ... Scrive agensir.it