Presidio Sciopero e Manifestazione | Mobilitazione per la Palestina
Contro il genocidio del popolo palestinese, l’aggressione alle navi civili e il silenzio complice del governo italiano.. Oggi, giovedì 2 ottobre, alle ore 17 parteciperemo al presidio davanti alla Prefettura e, quelli di noi che lavorano, aderiranno allo sciopero generale indetto dalla Cgil e altre organizzazioni sindacali per domani venerdì 3 ottobre ’25. “L’aggressione contro navi civili che trasportavano cittadine e cittadini italiani, rappresenta un fatto di gravità estrema. Un colpo inferto all’ordine costituzionale stesso che impedisce un’azione umanitaria e di solidarietà verso la popolazione palestinese sottoposta dal governo israeliano ad una vera e propria operazione di genocidio. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Global Sumud Flotilla abbordata, manifestazione a Genova. Appello degli attivisti alla mobilitazione - Manifestazione a Genova dopo l'abbordaggio dei vascelli da parte di navi israeliane. Riporta ilsecoloxix.it
Notte di cortei nelle città italiane, in solidarietà con la Flotilla. Venerdì sciopero generale - A Napoli occupati i binari della stazione, a Roma migliaia di persone hanno cercato di raggiungere Palazzo Chigi, a Bologna i manifestanti chiedono le ... Scrive huffingtonpost.it