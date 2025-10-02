Presidio pro Flotilla in Comune Fratelli d' Italia scrive al prefetto | Verifichi legittimità dell' iniziativa
Fratelli d’Italia ha inviato una lettera formale al prefetto di Bari, Francesco Russo, "per chiedere una verifica sulla legittimità del presidio permanente “Global Sumud Flotilla” e sull’utilizzo del gonfalone comunale durante le iniziative a sostegno della causa".La richiesta, come spiegato in. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Palermo per la Freedom Flotilla, presidio alla prefettura per chiedere la Palestina libera
La Cgil lancia un presidio davanti a Palazzo Moroni a sostegno della Global Sumud Flotilla
Cambiare Rotta Pisa annuncia il presidio a sostegno della Global Sumud Flotilla
Presidio pro Flotilla in Comune, Fratelli d'Italia scrive al prefetto: "Verifichi legittimità dell'iniziativa" - In una lettera, l'europarlamentare Picaro e gli esponenti locali del partito puntano il dito contro il sindaco Leccese: "Non può trattare i beni pubblici come il salotto di casa" ... Riporta baritoday.it
Pro Pal a sostegno di Flotilla, notte in piazza da Napoli a Roma. Domani lo sciopero generale - Conclusa la protesta, una volta lasciata la stazione, i manifestanti hanno dato vita a un corteo lungo Corso Umberto diretti verso la facoltà di Lettere e Filosofia della Federico II a Porta di Massa.