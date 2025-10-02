Presidio a Palazzo Cernezzi Nova Como | Svilite dal sindaco le aule per disabili serve una visione diversa

Il giorno dopo che il consiglio comunale ha approvato il piano di razionalizzazione della rete scolastica, l’associazione Nova Como diffonde una nota in cui parla di una partecipazione ampia e composta. “Grande partecipazione al presidio organizzato in occasione del Consiglio Comunale”, si legge. 🔗 Leggi su Quicomo.it

presidio palazzo cernezzi novaPresidio a Palazzo Cernezzi, Nova Como: "Svilite dal sindaco le aule per disabili, serve una visione diversa" - L’associazione racconta la serata del consiglio comunale che ha approvato il piano di razionalizzazione della rete scolastica ... Come scrive quicomo.it

presidio palazzo cernezzi novaScuole, il giorno della protesta: «Giù le mani da via Sinigaglia» - Questa sera Presidio nel cortile antico di Palazzo in occasione del consiglio chiamato a votare le riorganizzazione delle rete scolastica del capoluogo ... Scrive laprovinciadicomo.it

