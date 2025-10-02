Presidenza Regione Puglia l' Ad di ' Fs Sistemi Urbani' | Mia candidatura? Ipotesi senza fondamento

“Apprendo con stupore, da alcuni quotidiani locali pugliesi, che viene ipotizzata una mia candidatura alla Presidenza della Regione Puglia. Tale ipotesi è destituita di ogni fondamento". Lo dichiara l'amministratore delegato e direttore generale di ‘Ferrovie dello Stato Sistemi Urbani’.“Da marzo. 🔗 Leggi su Baritoday.it

