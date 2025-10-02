Presenza obbligatoria | Ciriani precetta il governo sul caso Almasri per salvare Nordio Mantovano e Piantedosi

Tutti presenti in aula. È obbligatorio. Il timore delle assenze e del voto segreto per salvare i ministri Carlo Nordio, Matteo Piantedosi e il sottosegretario Alfredo Mantovano dal processo sul caso Almasri sta provocando qualche ansia nel governo: nelle ultime ore il ministro dei Rapporti col Parlamento Luca Ciriani ha mandato una comunicazione a tutti gli esponenti di governo – ministri e sottosegretari – che sono anche deputati per essere presenti in Aula e votare giovedì prossimo. Dalle 9 del mattino, infatti, l’aula di Montecitorio sarà chiamata a esprimersi sulla richiesta di autorizzazione a procedere del Tribunale dei ministri nei confronti di Mantovano, Nordio e Piantedosi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

