Preghiere e atti di culto a scuola | cosa è consentito e cosa no Scheda

L’istituzione scolastica pubblica non è un luogo di culto, anche se vi convivono credenze e non credenze. Ogni iniziativa religiosa va valutata con attenzione, perché può toccare equilibri delicati e generare fraintendimenti sul ruolo della scuola. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Torna a scuola la maestra sospesa per le preghiere a scuola, lacrime e abbracci: “Ora voglio giustizia” - La maestra di San Vero Milis, in provincia di Oristano, era stata sospesa per venti giorni, dopo che aveva fatto realizzare ai suoi alunni un rosario con le ... Segnala fanpage.it

Oristano, torna a scuola la maestra che aveva fatto recitare preghiere in classe agli alunni - È tornata in classe lunedì mattina Marisa Francescangeli, la maestra di Nuoro sospesa per venti giorni a causa delle preghiere fatte recitare in classe ai suoi studenti, spingendoli anche a realizzare ... Da ilfattoquotidiano.it