Preghiera del mattino del 2 Ottobre 2025 | Sorreggimi Signore

Giovedì giorno della devozione al Santissimo Sacramento. Ecco la preghiera del mattino da recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua dei costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami (Sant’Ignazio di Loyola). Chiediamo l’intercessione di Gesù Santissimo Sacramento per questo nuovo giorno affinché possiamo. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino del 2 Ottobre 2025: “Sorreggimi Signore”

In questa notizia si parla di: preghiera - mattino

Preghiera del mattino del 10 Luglio 2025: “Guidami o Signore”

Preghiera del mattino del 11 Luglio 2025: “Ascolta la mia preghiera”

Preghiera del mattino del 12 Luglio 2025: “Donami il Tuo aiuto”

Preghiamo Insieme la preghiera del mattino su #ClickToPray: http://clicktopray.org - X Vai su X

SAN FRANCESCO D'ASSISI. . 30 Settembre 2025 - Preghiera del mattino e Santa Messa. I frati del Sacro Convento vi invitano a unirvi a loro per la preghiera del mattino seguita dalla Santa Messa nella Basilica di san Francesco in Assisi. - facebook.com Vai su Facebook

2 ottobre: festa dei nonni e degli angeli custodi - Questa data offre un'occasione per celebrarli e per ricordare l'enorme valore ... Segnala msn.com

Mons. Ambarus, da ottobre preghiera e digiuno per la pace - Irsina e la Diocesi di Tricarico parteciperanno al mese di preghiera comunitaria e di digiuno per la pace, secondo l'invito rivolto da Papa Leone nell'Udienza generale del 24 s ... Come scrive msn.com