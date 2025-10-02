Precari storici degli enti locali l’Udc | Non possono essere esclusi dalla pensione
Un appello al Parlamento per evitare che Lsu, Lpu ed ex articolo 23, dopo anni di servizio nei Comuni e negli enti pubblici, subiscano pesanti penalizzazioni pensionistiche. A lanciarlo sono Decio Terrana, responsabile nazionale Enti locali dell’Unione di centro, e il coordinatore provinciale di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Ragazzine imparano a memoria il paniere di Origine ed è fatta e noi precari a casa! Pessimi loro e pessimo Origine come alla telematiche panieri e panierini con risposte concorso pnrr3 e noi precari storici? - facebook.com Vai su Facebook
Enti locali, salta il contratto: “Aumento insufficiente”. E continua la fuga di impiegati - ROMA – Ancora fumata nera sul contratto degli enti locali: la trattativa è aggiornata al 2 ottobre. Secondo repubblica.it