Prato ricatto hard in Comune Chieste le impronte digitali a tutti gli ex consiglieri

Prato, 2 ottobre 2025 – Una serie di accertamenti tecnici utili a sbrogliare l'intricata vicenda del ricatto a luci rosse nei confronti dell'ex consigliere comunale di Fratelli di Italia a Prato, Tommaso Cocci. Gli accertamenti forensi, in particolare sulle impronte digitali, sono stati disposti dalla procura di Prato, guidata da Luca Tescaroli, per tentare di risalire all'identità della persona che ha confezionato i plichi infamanti recapitati a vari esponenti politici, soprattutto di FdI, con accuse ben precise nei confronti di Cocci in modo da farlo ritirare dalla politica e, soprattutto, dalla corsa al consiglio regionale della Toscana in vista delle imminenti elezioni.

