Prato la cappella dell’ospedale dedicata a san Carlo Acutis

Prato, 2 ottobre 2025 – Da sabato 4 ottobre la cappella dellospedale di Prato sarà dedicata a San Carlo Acutis. L’intitolazione avverrà nel corso di una messa presieduta dal vescovo Giovanni Nerbini alle 10. "Un momento importante per la nostra Diocesi, che porta la testimonianza di questo giovane santo in un luogo di sofferenza, ma in un ospedale fra i più nuovi e tecnologici”, dice Stefania Cecchi, direttrice dell’Ufficio diocesano di pastorale sanitaria e tra le promotrici di questa iniziativa. La proposta di dedicare la piccola chiesa ospedaliera al neo santo Carlo Acutis è stata subito accolta con favore dalla direzione sanitaria e infermieristica del Santo Stefano, vista anche la continua collaborazione con la Diocesi e l’Ufficio di pastorale sanitaria nel servizio quotidiano di assistenza spirituale ai malati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

