prato dice addio a maurizio gatti dei decano degli avvocati

Prato, 2 ottobre 2025 – Si è spento nella notte l'avvocato Maurizio Gatti Dei. Avvocato civilista di grande professionalità e spessore, aveva fondato nel 1982 lo studio legale associato, che oggi ha sede in piazza Mercatale, insieme a Maurizio Piero Betti. Gatti Dei, 79 anni, lascia la moglie Costanza Malerba, anche lei avvocato ma nel settore penale, con cui aveva appena festeggiato i 50 anni di matrimonio, la figlia Ludovica, avvocato, e Tommaso, un figlio speciale che lui amava moltissimo. Laureato all'Università di Firenze nel 1972, Gatti Dei aveva preso l'abilitazione all'esercizio della professione forense nel 1975 ed era diventato cassazionista dal 1996. 🔗 Leggi su Lanazione.it

