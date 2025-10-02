Prato dice addio a Maurizio Gatti Dei decano degli avvocati
Prato, 2 ottobre 2025 – Si è spento nella notte l'avvocato Maurizio Gatti Dei. Avvocato civilista di grande professionalità e spessore, aveva fondato nel 1982 lo studio legale associato, che oggi ha sede in piazza Mercatale, insieme a Maurizio Piero Betti. Gatti Dei, 79 anni, lascia la moglie Costanza Malerba, anche lei avvocato ma nel settore penale, con cui aveva appena festeggiato i 50 anni di matrimonio, la figlia Ludovica, avvocato, e Tommaso, un figlio speciale che lui amava moltissimo. Laureato all'Università di Firenze nel 1972, Gatti Dei aveva preso l'abilitazione all'esercizio della professione forense nel 1975 ed era diventato cassazionista dal 1996. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: prato - dice
Prato dice addio a Piero Zucchi. Aveva 82 anni
THE SLAMBORGHINI TOUR Within Destruction 11 Novembre Milano - Slaughter Club Biglietti su Dice 13 Novembre Roma - Traffic Live w/Moshpti Garden Biglietti su Dice 14 Novembre Prato - Capanno 17 Biglietti su Xceed 15 Novembre Verona - Colorificio Vai su Facebook
Prato dice addio a Maurizio Gatti Dei, decano degli avvocati - Aveva da poco festeggiato le nozze d’oro con la moglie, Costanza Malerba ... Come scrive msn.com
Addio a Maurizio Micheletti. Fu attivista dei 5 Stelle - Una chiesa di Sant’Agostino piena di persone ieri alle 10 ha dato l’ultimo saluto a Maurizio Micheletti, morto a 57 anni. Scrive msn.com