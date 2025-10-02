Sfatare il tabù trasferta. E’ questo l’obiettivo per il Prato in vista di domenica, quando - in occasione della sesta giornata del girone E di Serie D - i lanieri faranno visita al Poggibonsi, ultima forza della classifica con appena 2 punti. Dopo aver cominciato la stagione con quattro sconfitte, compresa anche quella che ha significato l’eliminazione dalla Coppa Italia di categoria, sono arrivati due pareggi consecutivi: il primo per 2-2 sul campo amico contro il Vivi Altotevere Sansepolcro e il secondo per 1-1 sul terreno di gioco del Ghiviborgo. In entrambi i casi, sono stati i giallorossi a portarsi in vantaggio, segno di come il Leone - che in questo 2025 compie 100 anni di storia - sia assolutamente vivo e in crescita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Prato alla riprova trasferta. Ora c’è il test Poggibonsi